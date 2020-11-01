التجاري الدولي تتصدر تعاملات السمسرة في البورصة خلال أكتوبر

دوت الخليج – اقتنصت شركة التجاري الدولي للسمسرة صدارة التعاملات شركات الوساطة في الأوراق المالية في البورصة خلال شهر أكتوبر، مستحوذة علي حصة سوقية بلغت 9.7% من إجمالي التعاملات المنفذة خلال الشهر المنتهي، بقيمة إجمالية 5.58 مليار جنيه.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وفي المركز الثاني جاءت المجموعة المالية للسمسرة، عن تعاملات بقيمة 4.27 ملسار جنيه، تمثل نحو 7.4% من إجمالي تداولات السوق خلال أكتوبر، تلاها شقيقتها هيرميس للوساطة بحصة سوقية 6.4%، لتصل بذلك الحصة الإجمالية لتحالف المجموعة المالية هيرميس نحو 13.8% من إجمالي تعاملات البورصة الشهر الماضي.

واقتنصت شركة إيجي تريند المركز الرابع عن تعاملات مثلت نحو 4.7% من إجمالي تعاملات البورصة الشهر الماضي، في حين جاءت شركة بايونيرز في المركز الخامس عن تعاملات إجمالية بقيمة 2.57 مليار جنيه، بما يوازي 4.5% من إجمالي تداولات البورصة خلال أكتوبر.

وفي المركز السادس، جاءت شركة نعيم بحصة سوقية 3.8%، ثم في المركز السابع شركة بلتون عن تعاملات بقيمة 1.99 مليار جنيه، وحصة سوقية 3.5%.

وسجلت كل من شركتي أتش سي وأرقام حصة سوقية متساوية عند 3.3%، إلا أن أتش سي احتلت المركز الثامن عن تعاملات بقيمة 1.89 مليار جنيه في مقابل 1.88 مليار جنيه لشركة أرقام التي جاءت في المركز التاسع.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

ولحقت شركة مباشر انترناشيونال بقائمة الكبار، بتنفيذ تعاملات بقيمة 1.85 مليار جنيه، وبفارق طفيف عن شركة عربية أون لاين التي اقتربت من المركز العاشر بتسجيل نفس الحصة السوقية عند 3.2%.

للاطلاع على ترتيب شركات الوساطة عن شهر أكتوبر اضغط هنا