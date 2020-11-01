وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 229 ألف و109 حالة

_ قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية أمس السبت، إن إجمالي عدد إصابات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى تسعة ملايين و24 ألفا و298 حالة بزيادة 99 ألف و750 حالة عن الحصيلة السابقة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 229 ألف و109 حالات بعد أن أودى المرض بحياة 1009 آخرين.

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وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها من الإصابات بكوفيد-19، وهو المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب فيه الفيروس، حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة، مقارنة بتقريرها في اليوم السابق.

ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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