تعديلات مرتقبة لتنشيط مبادرة تمويل السياحة بعائد 5%

أمنية إبراهيم _ يدرس البنك المركزي المصري المصري ووزارة المالية، إدخال تعديلات جديدة على مبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بضمان وزارة المالية، التي تبلغ قيمتها 3 مليارات جنيه، بفائدة 5% متناقصة.

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وعلمت دوت الخليج من مصادر مطلعة أن التعديلات المقترح إدخالها على شروط وأحكام المبادرة تتضمن مضاعفة المدة المسموح بها لسداد مستحقات العاملين بالسياحة إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر حاليًا، وزيادة النسبة المخصصة لتمويل الصيانة ومصروفات التشغيل من التسهيلات والمقررة حاليًا بنسبة 15%.

وتابعت المصادر، أن هناك مقترحًا قيد الدراسة، بشأن سماح البنك المركزي المصري المصري للشركات المستفيدة من مبادرة السياحة ذات العائد 5%، للاستفادة من التعديلات الصادرة في شهر مارس الماضي على مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السيـاحي ذات العائد 8% والذي يتيح الحصول على تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامان، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة.

يذكر أن من بين الضوابط التي وضعها البنك المركزي المصري لمبادرة السياحة بعائد 5% بضمان وزراة المالية، السماح للشركات المستفيدة من المبادرة في إطار شريحة 3 مليارات جنيه بالاستفادة من مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي الصادرة في 8 يناير 2020، دون الاستفادة من تعديلها الصادر في 23 مارس 2020.

وقالت المصادر لحابي، إن اللجنة التي تم تشكيلها لمتابعة التنفيذ والتطبيق الفعلي للمبادرة الداعمة للقطاع السياحي، وتضم كلًّا من: البنك المركزي المصري المصري ووزارة المالية ووزارة السياحة والآثار، ترغب في تيسير الإجراءات وزيادة مرونة المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للشركات العاملة بالسياحة والتي تضررت بصورة كبيرة من تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المصادر، أن ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية أجروا عدة لقاءات مع اتحاد بنوك مصر وممثلين عن لجنة متابعة التنفيذ، لمناقشة مقتترح بزيادة الفترة المسموح بتمويل مستحقات ورواتب وأجور العاملين عنها من 3 شهور إلى 6 أشهر، لتقديم دعم ومساندة أكبر للشركات المتضررة.

وأضافت المصادر أن هناك مطالبات جارٍ دراستها حاليًا، تخص تعديل نسب استخدام التسهيلات الائتمانية ضمن المبادرة، والتي حددها البنك المركزي المصري المصري بواقع 85% من إجمالي التسهيل الائتماني لسداد مستحقات ورواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعليًّا، ونسبة 15% المتبقية لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية، مشيرة إلى أنه جارٍ التفاوض الآن بشأن النسب الجديدة.

وكان البنك المركزي المصري المصري، قد أعلن بتاريخ 30 يونيو 2020، إدخال بعض التعديلات على مبادرة منح التسهيلات الائتمانية لسداد أجور ورواتب العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، شملت مد أجل التسهيلات إلى 3 أعوام من بينها عام واحد سماح، بدلًا من عامين متضمنة فترة سماح عام، في خطوة لتيسير إجراءات تطبيق المبادرة.

وعدل البنك المركزي المصري البند الخاص بسداد الرواتب والأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح كالتالي: سداد الرواتب والأجور لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

وتم أيضًا إلغاء البند الخاص بالحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويل بتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلال مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي المصري، في خطوة استهدفت تيسير الإجراءات لتحقيق الشركات المتضررة أقصى استفادة ممكنة من المبادرة.

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