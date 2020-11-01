هيونداي تخطف صدارة سيارات الركوب من نيسان

شاهندة إبراهيم _ كشف أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، نمو المبيعات 21.57% خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضيين لتسجل 152 ألفًا و332 وحدة مقابل 125 ألفًا و306 مركبات بيعت في الشهور التسعة الأولى من 2019.

اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وحافظ قطاع سيارات الركوب على الأداء الصعودي والداعم الرئيسي للسوق، مرتفعًا بنحو 23%، بعدما نجح في بيع 107 آلاف و617 وحدة، مقارنة مع 87 ألفًا و272 مركبة في نفس الفترة من العام الماضي.

واقتنصت العلامة الكورية الجنوبية المنشأ هيونداي مركز الصدارة من نيسان اليابانية، بعدما نجحت هيونداي في بيع 12 ألفًا و472 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من 2020، مقارنة مع 13 ألفًا و112 مركبة مباعة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت تويوتا في مركز الوصيف بعدما باعت 11 ألفًا و449 سيارة، بدلًا من 9227 وحدة.

واستحوذت نيسان على المركز الثالث بالرغم من تراجع مبيعاتها التي وصلت إلى 11 ألفًا و408 وحدات، بدلًا من 13 ألفًا و667 سيارة.

وجاء المركز الرابع من نصيب رينو الفرنسية التي نمت مبيعاتها إلى 10 آلاف و250 سيارة، في مقابل 9810 وحدات، وتلتها إم جي الصينية بنحو 8653 عربة.

وحلت فيات في المركز السادس عبر بيع 8619 سيارة، مقارنة مع 2714 وحدة.

وظهرت شيفروليه الأمريكية في المركز السابع بعدما وصل مجمل مبيعاتها إلى 6981 سيارة، بدلًا من 7743 وحدة.

وذهب المركز الثامن للعلامة الكورية كيا التي تُسجل مبيعاتها نموًّا مضطردًا بالرغم من تراجع الماركات الأخرى التي تأتي من نفس المنشأ، فقد بلغ إجمالي مبيعاتها 6850 سيارة، بدلًا من 5401 وحدة.

وحصلت شيري الصينية على المركز التاسع بعدما باعت 6090 وحدة، مقارنة مع 2825 سيارة، وأعقبتها بيجو الفرنسية بواقع 5200 عربة، في مقابل 5479 سيارة.

وسجلت أوبل مبيعات بنحو 5144 سيارة، سيطرت بها على المركز الحادي عشر في قائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا، في مقابل ما تم تحقيقه في الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ 872 وحدة.

وواصلت سيتروين الفرنسية أداءها المتنامي، محققة مبيعات 3306 وحدات أودعتها في المركز الثاني عشر، في مقابل 903 وحدات في الفترة المناظرة من العام الماضي.

ولحقت بي واي دي الصينية بقائمة سيارات الركوب الأكثر مبيعًا خلال 9 أشهر، بعد أن توقفت مبيعاتها عند 2747 سيارة، في مقابل 4285 وحدة.

أما العلامات الأخرى فقد حققت مبيعات مجمعة قدرها 8448 وحدة، في مقابل 11 ألفًا و234 عربة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج