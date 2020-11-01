هشام توفيق: 10 مليارات جنيه من طرح الأراضي غير المستغلة للمساهمة في تطوير الغزل والنسيج

فاروق يوسف _ قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تتبنى خطة طموح لتحقيق أرباح بقيمة 3 مليارات جنيه من تطوير قطاع الغزل والنسيج خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تمويل خطة التطوير بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال بيع وتطوير الأراضي غير المستغلة، وبالتعاون مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

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وقال توفيق في تصريحات للصحفيين، على هامش احتفالية صعود نادي غزل المحلة إلى الدوري الممتاز، إنه من المستهدف الانتهاء من تطوير قطاع الغزل والنسيج في نهاية 2021.

واستعرض الوزير أهم الملفات والمشروعات التي تجريها الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومنها ما يتعلق بقطاعات الغزل والنسيج، والحديد والصلب، والسيارات، وكرة القدم.

وأشار توفيق، إلى أنه يجري الاستعداد والتجهيز لطرح شركة المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية، مضيفًا أنه تم الحديث مع الهيئة العامة للرقابة المالية في عملية الطرح والتي ستكون عبر أسهم ممتازة تمنح الشركة الحق الأكبر في الإدارة.

وتطرق توفيق إلى الحديث عن ملف السيارات، وقال إنه يتم العمل حاليًا على وضع المحفزات، تمهيدًا لتوقيع 5 عقود مع الشركات الصينية بعد اعتمادها.

ولفت إلى إجراء دراسة جدوى لتطوير مصنع الكوك، والاعتماد على بدائل تكنولوجية حديثة في نظم العمل.

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