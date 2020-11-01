أحمد أبو حسين: القلق من إغلاق جديد يفرض وجوده على أسواق المال

رنا ممدوح _ قال أحمد أبو حسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن هناك تحديات مستحدثة على البورصة المصرية، من شأنها أن تسبب بعض الاضطرابات في أداء المؤشرات حتى نهاية العام الجاري.

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وأوضح أبو حسين، أن الموجة الثانية لفيروس كوفيد- 19 من ضمن التحديات الأساسية لأسواق المال بشكل عام، خاصة وسط حالة الترقب للعودة إلى فرض إجراءات احترازية مشددة لمحاصرة تفشي الفيروس من جديد.

خسارة كبيرة للأسهم الأوروبية بسبب تزايد إصابات كورونا وسط حالة من الخوف والترقب

ورأى، أن تزايد عدد الإصابات اليومية للفيروس حول العالم، خلق حالة من الخوف والترقب، انعكست سلبًا على أداء الأسهم الأوروبية، فقد سجلت خسائر الجمعة الماضي، من شأنها أن تضعها على مسار تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ موجة بيع كثيفة في مارس.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 %، ويتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية بأكثر من 6% فيما قد يكون أسوأ هبوط منذ هوى 18% في منتصف مارس.

وأضاف أن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية يعد من التحديات الأساسية أيضًا المؤثرة بأداء أسواق المال الناشئة ومن ضمنها مصر.

وعلى المستوى المحلي، رأى أبو حسين أن عددًا من الأسهم ذات المقومات المالية وفرص النمو القوية مرشحة للتفوق علي أداء السوق وتجاوز التحديات خلال الفترة المقبلة، وجدد رهانه على سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، في تحقيق قمة جديدة على المدى القصير، مشيرًا إلى أن شركات الدفع الإلكتروني بشكل عام ارتفعت قيمتها بعد جائحة كورونا الأخيرة.

كما رشح كلًّا من سهم حديد عز، والسويدي إلكتريك، والمجموعة المالية هيرميس القابضة لتحقيق معدلات نمو متجاهلة تحديات السوق.

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