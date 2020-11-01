إيهاب رشاد: اجتزنا المرحلة الأصعب من تداعيات فيروس كورونا والموجة الثانية لن تؤثر

رنا ممدوح _ توقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، أن يعاود مؤشر البورصة المصرية الرئيسيEGX 30 استهداف مستوى المقاومة السابق لموجة التصحيح الأخيرة عند 11500 نقطة .

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واستبعد رشاد، أن تتأثر سوق المال المصرية سلبًا بالموجة الثانية لفيروس كورونا التي اجتاحت عددًا من الدول خلال الفترة الماضية، وانعكست على تزايد أعداد المصابين والعودة لقرارات الإغلاق.

كانت الإصابات العالمية بفيروس كورونا المستجد قد سجلت أول أمس أكثر من نصف مليون حالة في زيادة قياسية يومية مع استمرار تسجيل قفزات يومية في أنحاء دول نصف الكرة الأرضية الشمالي، وفقًا لرويترز، حيث شهد العالم تسجيل 400 ألف إصابة يوميًّا للمرة الأولى.

وقال رشاد إن البورصة المصرية تجاوزت المرحلة الأصعب من تداعيات أزمة كورونا، مستندًا إلى النتائج المالية للشركات المقيدة بالربع الثالث، والتي أظهرت تراجع الآثار السلبية للجائحة على العملية الإنتاجية، كما استشهد بتصريحات الحكومة المصرية التي تستبعد اللجوء للإغلاق من جديد.

واعتبر رشاد أن التقييمات الدولية الإيجابية لمعدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري، تؤكد على استعداد الدولة بخطط قوية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

قطاع الدفع الإلكتروني فرس الرهان الأبرز وعلى إدارة السوق جذب شركاته للقيد

ورجح أن تكون البورصة المصرية من المستفيدين خلال الفترة المقبلة وقال: “استقرار الأوضاع بسوق المال المصرية قد يجذب رؤوس أموال خارجية متعددة في ظل الاضطرابات العالمية الواسعة”.

وبالنسبة للقطاعات الأكثر جذبًا في البورصة خلال الفترة الحالية، يرى رشاد أن قطاع الدفع الإلكتروني هو الأقوى بعد ظهور جائحة كورونا، واقترح على قيادات البورصة المصرية أن تعمل على جذب طروحات جديدة من هذا القطاع للقيد والتداول داخل سوق المال.

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