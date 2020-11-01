البورصة المصرية تخوض اختبار التماسك أمام التحديات العالمية

رنا ممدوح _ انخفض مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 4.3% بنهاية جلسات الأسبوع الماضي، ليتداول عند مستوى 10515 نقطة متراجعًا من 10987 بإغلاق الأسبوع السابق له، مسجلًا بذلك تراجعًا شهريًّا بنسبة %4.31 وسط حالة من الترقب لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.

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ومثلت الاضطرابات العالمية التحدي الأساسي أمام سوق المال حتى نهاية العام وفقًا لتوقعات رؤساء شركات ومتعاملين استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، والتي تنوعت بين الموجة الثانية لفيروس كورونا، وسباق انتخابات الرئاسة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق الناشئة.

وتباينت التوقعات حول قدرة البورصة المصرية على مواجهة التحديات الخارجية، خاصة مع زيادة عدد الإصابات العالمية بفيروس كورونا، والتي قفزت بعنف خلال الأيام الأخيرة.

واستبعد البعض أن تتأثر سوق المال المصرية بشكل عام بالجائحة، بل ستقتصر التداعيات على القطاعات بصورة انتقائية، مثل قطاع السياحة الذي يعد من أبرز المتأثرين سلبًا بالموجة الثانية لتفشي الفيروس نظرًا لتزايد احتمالات اتجاه بعض الدول للإغلاق من جديد.

في حين تعتبر قطاعات الدفع الإلكتروني والتعليم والبنوك من أبرز المرشحين لتحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة القادمة.

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ومالت بعض الآراء للتفاؤل، مستندة إلى ذلك بتجاوز الاقتصاد المصري المرحلة الأصعب من تداعيات كورونا وفقًا لنتائج أعمال الشركات عن الربع الثالث من العام، وكذلك التقارير الدولية التي وضعت النظرة الائتمانية لمصر بين مستقرة وإيجابية، ما قد يدفع البورصة للتحول نحو الصعود من جديد.

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