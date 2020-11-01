محمد أبو باشا: الاتصالات يواصل التحفيز مدعوما بالتجارة والتعليم

فهد حسين _ قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكُلي بالمجموعة المالية «هيرميس»، إن النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة سيستند إلى القطاعات التي لم تتضرر أو تلك التي تأثرت بنسبة أقل من تداعيات انتشار «كوفيد -19”، مشيرًا إلى أن قطاعات مثل الاتصالات والتكنولوجيا والزراعة والإنشاءات والعقارات والتجارة الإلكترونية والصناعات الدوائية والغذائية والتي ستعوض التراجع الكبير في قطاعات أخرى كانت على رأس المتضررين من تداعيات انتشار الفيروس مثل السياحة والطيران والمطاعم التي تأثرت بالإغلاق خلال الفترة الماضية.

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وعن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو المتوقع، أفاد أبو باشا في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» بأن الزراعة تمثل نحو 25% من الاقتصاد المصري والتي لها تأثير كبير، وإن كانت ليست قائدة للنمو بشكل كبير ولكن في الوقت الحالي تضع حدًّا لتراجع النمو الإجمالي للاقتصاد مع آثار الجائحة.

أضاف أبو باشا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة المدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية قد حقق طفرة كبيرة في النمو مع تغير نمط الاستهلاك وبالتالي سيستمر النمو على نفس الوتيرة خاصة مع اعتماد عدة قطاعات عليه بشكل كبير مثل التجارة الإلكترونية والتعليم.

أما بالنسبة لقطاع العقارات والإنشاءات كقائد لنمو الاقتصاد المصري، قال أبو باشا إن مبيعات القطاع تأثرت ولكن ليس بشكل كبير على مستوى الحركة في القطاع من ناحية الإنشاءات التي لم تتوقف سوى لشهرين وعادت بقوة للعمل في جميع المواقع مدفوعة بتشغيل المشروعات الحكومية الضخمة.

السياحة والطيران وخدمات الضيافة خارج معادلة النمو بسبب الجائحة

ويتصدر قطاع الاتصالات أكثر القطاعات مساهمة في النمو المتوقع للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، بحسب كبير محللي الاقتصاد الكُلي بالمجموعة المالية «هيرمس»، الذي أوضح أن قطاع الاتصالات شهد نموًّا متسارعًا خلال فترة الجائحة.

وأضاف أبو باشا أن ثبات معدلات نمو قطاع الزراعة الذي يضم عددًا كبيرًا من القوى العاملة المصرية خلال الأعوام الماضية في حدود 3 و4%، سيمثل ركيزة للنمو المتوقع للاقتصاد المصري بنهاية العام مع تراجع نمو القطاعات الأخرى التي كانت أكثر تأثرًا بتداعيات الجائحة، خاصة مع تراجع النمو المتوقع للاقتصاد المصري من 4 و5% إلى حدود 3.3 و3.5%.

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