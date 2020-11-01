جرانت ثورنتون تحدد القيمة العادلة لسهم السويس للأسمنت عند 7.71 جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة السويس للأسمنت، أن جرانت ثورنتون للاستشارات المالية – المستشار المالي المستقل- حددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 7.71 جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد جاء ذلك في ضوء عرض الشراء الإجباري من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس اس.أيه.أس لشراء حتى 100% من اسهم الشركة.

وجاء أيضاً في ضوء قرار مجلس الإدارة المنعقد في 6 أكتوبر الماضي، والذي بموجبه تم تعين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لتقييم سهم الشركة بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد أن تم استعراض تقرير القيمة العادلة فقد قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة غير المرتبطين بمقدم العرض وأطرافة المرتبطة في جلستهم المنعقدة الخميس الماضي، الموافقة على تقرير المستشار المالي المستقل.

كما قرر المجلس ، أن عرض الشراء المقدم من شركة هايدلبرج سيمنت فرانس أس.أيه.أس على حتى 100% من أسهم الشركة يعد مجزياً.

ووافق أعضاء المجلس على نشر ملخص رأي مجلس الإدارة وملخص رأي المستشار المالي المستقل في عرض الشراء عملا بنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

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