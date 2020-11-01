النصر للأعمال المدنية تتحول للخسارة لتسجل صافي 3.6 مليون جنيه في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة النصر للأعمال المدنية إلى الخسارة في أول تسعة أشهر من العام الجاري لتسجل صافي خسائر بعد الضريبة بمبلغ 3.569 مليون جنيه، مقابل 11.488 مليون جنيه أرباح بالفترة المناظرة.

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وانخفضت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، نسبة 17.14%، لتصل إلى 136.560 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 164.812 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة بنسبة 46.55%، ليصل إلى 11.622 مليون جنيه، مقابل 21.741 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وأرجعت النصر للأعمال المدنية انخفاض الأرباح نتيجة الأزمة التي واجهت البلاد خلال الفترة السابقة، هذا ماترتب عليه انخفاض إيرادات التشغيل وكذلك تم عمل مخصص عقود محملة بخسارة وتم تكوينة لمواجهة الخسائر المتوقعة لبعض العمليات .

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