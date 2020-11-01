الكابلات الكهربائية المصرية تقرر تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة إلى 30 قرش

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية في جلسته المنعقدة أمس على تجزئة سهم الشركة إلى 5 أسهم لتصبح القيمة الأسمية للسهم 30 قرش بدلا من 1 جنيه. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة إجراءات تجزئة أسهم الشركة مع الجهات المختصة. وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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