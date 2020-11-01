مال وأعمال

الكابلات الكهربائية المصرية تقرر تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة إلى 30 قرش

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة الكابلات الكهربائية المصرية في جلسته المنعقدة أمس على تجزئة سهم الشركة إلى 5 أسهم لتصبح القيمة الأسمية للسهم 30 قرش بدلا من 1 جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد تم تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في إتخاذ كافة إجراءات تجزئة أسهم الشركة مع الجهات المختصة.

وتفويض رئيس مجلس الإدارة في دعوة الجمعية غير العادية للشركة للنظر في تجزئة القيمة الأسمية لسهم الشركة وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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