خريطة القطاعات القائدة لنمو الاقتصاد المصري

فهد حسين _ تواصل الحكومة خطتها الرامية إلى تحقيق النمو المستهدف بنهاية العام الجاري وسط تحديات كثيرة فرضتها تداعيات فيروس كورونا، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري متأثرًا بتداعيات الجائحة إلى 2% خلال 2020، و 2.8% في 2021، مقابل 5.6% في 2019، ومن ثم عاد الصندوق ليرفع توقعاته في أكتوبر إلى 3.5%، على أن يحقق 5.6% خلال المدى المتوسط بحلول عام 2025.

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وفي تصريحات لها مؤخرًا قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استمرار تداعيات الأزمة عدة أشهر، سيؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي 2019-2020 لا سيما الربع الرابع من العام، موضحة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2% مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5% و1% على التوالي.

جريدة «دوت الخليج» طرحت على محللي الاقتصاد الكلي تساؤلًا حول القطاعات التي سيستند إليها نمو الاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة، وذلك بالتزامن مع توقعات الصندوق بوصول معدل البطالة إلى 8.3% في أكتوبر الجاري، في الوقت الذي تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 8.5 % بنهاية عام 2020-2021 شريطة انتهاء أزمة كوفيد 19 بنهاية العام المالي الحالي.

وعلى صعيد التوقعات الصادرة عن المؤسسات العالمية، فإن مؤسسة «فيتش سوليوشن» توقعت نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5% بنهاية عام 2020، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما أن تقريرًا سابقًا لصندوق النقد الدولي توقع أن تحقق مصر واحدًا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم في عام 2020.

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وأشار صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، ومرونة سعر الصرف تُعد عوامل مساهمة في التخفيف من حدة أزمة فيروس كورونا، وأن المكتسبات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى السنوات الثلاث الماضية ساعدت على الصمود أمام الصدمة والاستجابة بحزم دعم شاملة لاحتوائها.

وفيما يلي نستعرض رؤية الخبراء والمحللين:

محمد أبو باشا: الاتصالات يواصل التحفيز مدعوما بالتجارة والتعليم

منى بدير: الاستثمارات الحكومية داعم قوي للمعدلات وسط تداعيات كورونا