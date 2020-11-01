تويوتا ورينو وإم جي يقتنصون المثلث الذهب لسوق الركوب المستوردة

شاهندة إبراهيم – واصلت تويوتا تربعها على قمة مبيعات سيارات الركوب المستوردة الأكثر مبيعًا خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي، بفارق كبير عن أقرب منافسيها، فقد بلغ مجمل مبيعاتها عن المدة المذكورة نحو 10 آلاف و812 وحدة، في مقابل 8 آلاف و767 مركبة.

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وحلت رينو الفرنسية في مركز الوصيف بعدما نجح وكيلها المحلي في بيع وتسويق 10 آلاف و250 سيارة، مقارنة بنحو 9 آلاف و810 عربة.

وحققت إم جي مبيعات مثلت بنحو 8 آلاف و653 وحدة أودعتها في المثلث الذهبي، لتقتنص المركز الثالث من فيات بفارق متواضع.

فيما حلّت فيات في المركز الرابع بواقع بيع 8 آلاف و619 سيارة مباعة بدلًا من 2,714 عربة.

وكان المركز الخامس من نصيب هيونداي على الرغم من تراجع مبيعاتها من 9 آلاف و270 وحدة مباعة في الفترة الممتدة من يناير وحتى سبتمبر في 2019، إلى 8 آلاف و442 عربة.

وظهرت كيا مواطنتها في المركز السادس بعدد وحدات مباعة 6 آلاف و723 وحدة خلال الفترة المذكورة، بدلًا من 5 آلاف و167 عربة، وأعقبتها بيجو الفرنسية بواقع 5,200 آلاف و200 مركبة، مقارنة بنحو 5 آلاف و479 وحدة.

وحصلت أوبل الألمانية على المركز الثامن بعدما نمت مبيعاتها بشكل ملحوظ على مدار الفترة المذكورة محققة بيع 5 آلاف و144 سيارة، بدلًا من 872 وحدة فقط تم بيعها في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وذهب المركز التاسع للعلامة الفرنسية سيتروين بعد أن استطاعت بيع 3 آلاف و306 سيارة مبيعة في مقابل 903 وحدة، وتلتها شيفروليه التي تمتعت مبيعاتها بإداء مذهل لتصعد من مستوى 279 سيارة فقط مستوردة إلى 3 آلاف و94 وحدة.

وتمكنت نيسان من حجز المركز الحادي عشر في قائمة سيارات الركوب المستوردة الأكثر مبيعًا محققة بيع 1,789 سيارة، في مقابل 2,043 وحدة.

وتذيلت ميتسوبيشي قائمة سيارات الركوب المستوردة بعد أن توقفت مبيعاتها عن عتبة 1,340 سيارة مباعة في الفترة المنتهية من 2020، في مقابل 1,832 وحدة تم تسويقها في الفترة المناظرة من العام الماضي.

أما على مستوى العلامات الأخرى فحققت مبيعات قُدرت بنحو 5 آلاف و188 سيارة، بدلًا من 7 آلاف و391 وحدة.

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