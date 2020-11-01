خالد أبو المكارم: التصديري للصناعات الكيماوية يدرس إنشاء منصة تسويق إلكتروني

فاروق يوسف _ أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، ورئيس شركة مكارم تكس، أن سرعة تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية في الوقت الحالي، ستمكن الشركات من وضع آليات تحوط من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا.

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أضاف أبو المكارم في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أن المجلس وضع خطة لدفع ومساعدة الشركات على تطوير منتجاتها بنقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة لتصنيع المنتجات المماثلة من الدولة المتقدمة، وتنفيذها من خلال المصانع المصرية عبر الاستفادة من مركز تحديث الصناعة وغيرها من مراكز التطوير.

وتابع أن المجلس يسعى للمحافظة على معدلات النمو التي استطاع أن يحققها خلال السنوات السابقة، خاصة أن صادرات الصناعة الكيماوية تمثل أكثر من 22% من إجمالي الصادرات غير البترولية، وهو ما يجعلها تتصدر قائمة الصادرات المصرية.

وأوضح أنه تم تقديم العديد من البرامج التدريبية لتطوير إدارات التسويق والتصدير بالشركات، والاتجاه نحو برامج التسويق الإلكتروني، لافتًا إلى أن المجلس يضم باقة من المنتجات التي لها فرص تصديرية حقيقية، على رأسها البلاستيك والمطاط، والمنظفات والمطهرات الكيماوية والعضوية وغير العضوية، كونها منتجات وسيطة تدخل في العديد من الصناعات، هذا بالإضافة إلى منتجات الأسمدة.

تقدمنا بمقترح للتمثيل التجاري لتعزيز الاستفادة من الفرص الخارجية

وقال إن المجلس تقدم بمقترح إلى قطاع التمثيل التجاري المصري بوزارة التجارة والصناعة لتحويل الفرص التصديرية الواردة من مكاتب التمثيل التجاري من مختلف الدول إلى لقاءات ثنائية تضم المستوردين المحتملين والشركات المصرية المنتجة للسلع المطلوبة، وإتاحة منصة إلكترونية لتنظيم لقاءات تشبيك الأعمال بين جميع الأطراف والجهات المشاركة؛ وذلك لتعظيم الاستفادة من مثل هذه الفرص التصديرية كأداة أساسية للتسويق في ظل التحديات التي يواجهها مجتمع المصدرين بسبب تداعيات كورونا من ناحية، واتساقًا مع التطور الذي حدث على ديناميكا الأعمال والاتجاه نحو التعامل الرقمي بما يساهم في توفير القدرة على قياس مدى الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الخارجية.

أضاف أن المجلس يدرس إنشاء منصة تسويق إلكترونية تهدف إلى وضع الشركات على خريطة بيع التسويق الإلكتروني، وتنظيم المعارض بصورة افتراضية للحد من السفر وعمليات التنقل، موضحًا أن الآليات التي أصبحت ضرورية لتفادي آثار الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا يأتي ضمنها التوسع في تطبيق الشمول المالي ووصوله إلى القطاعات الصناعية بأنواعها المختلفة، وذلك من خلال توسع البنوك في استخدام المنصات الرقمية والتطبيقات وإتاحتها للعملاء لتقديم الخدمات المصرفية دون الذهاب إلى البنك سواء كانت ممثلة في عمليات اقتراض، أو دفع فواتير وأقساط، وتقتصر هذه العملية عن طريق الهاتف المحمول.

10 دول فقط تستحوذ على 53% من صادرات القطاع وخطط لزيادتها

ولفت خالد أبو المكارم إلى أن الصادرات الكيماوية تتوزع ما بين مختلف الأسواق، وتستحوذ 10 دول على معظم الصادرات، بنحو 53% منها، وهي تركيا، وإيطاليا، وفرنسا، والهند، وأمريكا، والسعودية، وإسبانيا، والسودان، والأرجنتين، وليبيا.

وأشار أبو المكارم إلى أن الخروج من الأسواق وسلاسل السوبر والهايبر ماركت أصبح فرصة ذهبية لإعادة النظر في عمل منظومة سلاسل الإمداد والتوريد والتوزيع، وذلك من خلال التوسع في نظم التجارة الإلكترونية التي من المتوقع أن تشهد توسعًا كبيرًا في الاستثمارات وحجم أعمالها خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن استغلال الفترة الجارية لا بد أن يتركز على تعزيز ثقافة تفضيل المنتج المحلي، والحد من تصدير المواد الخام اللازمة لتعميق بعض الصناعات، والعمل على إعطاء دور أكبر للمنتجات المصرية لتصل إلى 80% في حال كان المنتج المحلي مطابقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

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