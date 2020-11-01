البورصة تتراجع 0.51% في مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين المصريين.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51%، ليتداول عند مستوى 10461 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي- مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.25%، ليتداول عند مستوى 60.9 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.76%، و0.83% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 69.291 مليون جنيه على 124 شركة من خلال 2874 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 62 شركة مقابل ارتفاع 23 في حين لم تتغير أسعار 39.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 3.336 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي مبيعات بقيمة 6.065 مليون جنيه، مقابل 2.728 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.964 مليون جنيه، منها 1.896 مليون جنيه للمؤسسات، و68.955 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.371 مليون جنيه، منها 1.294 مليون جنيه للأفراد، و77.105 ألف جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.75%، تلاه سهم النصر للملابس والمنسوجات- كابو بنسبة 6.36%، ثم سهم الأهلى للتنمية والاستثمار بنسبة 5.05%.

في حين تصدر سهم المالية والصناعية المصرية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.80%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 6.50%، ثم سهم الاستثمار العقاري العربي- اليكو بنسبة 4.44%.

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