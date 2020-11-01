نيسان وشيري يواصلان صدارة المجمعة محليا خلال 9 شهور

شاهندة إبراهيم – حافظت نيسان على تمركزها في صدارة مبيعات السيارات المجمعة محليًا الأكثر مبيعًا على أساس سنوي، وعلى الرغم من التراجع الذي خيم على حركتها البيعية التي توقفت عند عتبة 9 آلاف و619 وحدة، مقابل 11 ألف و624 وحدة مبيعة في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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فيما سجلت شيري مبيعات بنحو 6 آلاف و49 سيارة سيطرت بها على المركز الثاني، مقارنة مع 2,628 وحدة.

واستحوذت هيونداي على المركز الثالث بعدما توقفت مبيعاتها عند 4 آلاف و30 سيارة، بدلًا من 3 آلاف و842 وحدة،

وتراجع ترتيب شيفروليه للمركز الرابع بعدما انكمشت مبيعاتها إلى 3 آلاف و887 سيارة، مقابل 7 آلاف و464 وحدة، وأعقبتها بي واي داي التي تراجعت مبيعاتها بشكل عنيف محققة 2,747 عربة، بدلًا من 4 آلاف و285 مركبة.

وحققت لادا مبيعات مثلت نحو 1,501 وحدة مكنتها من حجز المركز السادس، مقارنة بنحو 1,508 سيارة.

وظهرت تويوتا في المركز السابع بعد أن نجح وكيلها المحلي في تسويق 637 وحدة، بدلًا من 460 سيارة، ومن ثم تلتها جيب محققة بيع 426 عربة في مقابل 382 مركبة.

وتمكنت كيا من الحصول على المركز التاسع بعد أن توقفت مبيعاتها عند 127 وحدة، مقارنة مع 234 سيارة، وأعقبتها جيلي التي شهدت مبيعاتها تراجع عنيف وصل إلى تحقيقها بيع نحو 34 وحدة فقط على مدار الفترة الممتدة من نياير وحتى سبتمبر الماضي، بعدما باعت في الفترة المذكورة من العام الماضي 318 سيارة.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” تراجع مبيعات السيارات المجمعة المحلية بما يوازي 11.3% بحجم بيع وصل إلى 29 ألف و57 وحدة على مدار الفترة المنتهية من 2020، في مقابل 32 ألف و745 عربة مباعة في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في المقابل نمت مبيعات السيارات المستوردة ومثلت نحو 44.1%، بواقع بيع 78 ألف و560 عربة، بدلًا من 54 ألف و527 وحدة.

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