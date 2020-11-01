مال وأعمال

دبي تقود تراجعات أسواق الخليج في التعاملات المبكرة

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– تراجعت أسواق الأسهم في الإمارات العربية المتحدة في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد، تحت ضغط خسائر أسهم العقارات، بينما كان المؤشر السعودي في طريقه لمواصلة الخسائر للجلسة الثالثة.

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وتراجع مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 1.6٪ ، حيث كانت معظم الأسهم في المؤشر في المنطقة السلبية بما في ذلك شركة إعمار العقارية، التي تراجعت 2.6٪.

وأظهر استطلاع ربع سنوي أجرته أن المكون من ستة أعضاء يواجه انكماشًا اقتصاديًا حادًا هذا العام قبل أن ينتعش جزئيًا في عام 2021، حيث تواجه معظم الدول انخفاضات أكثر حدة مما كان متوقعًا في السابق.

ومن المتوقع أن تشهد الإمارات، انخفاضًا في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.0٪ هذا العام ، ونموًا بنسبة 2.7٪ العام المقبل، وتوسع بنسبة 3.8٪ في عام 2022.

وفي يوليو، توقع المحللون انخفاضًا بنسبة 5.1٪ في 2020 ونمو 2.6٪ في 2021.

وتراجع المؤشر الرئيسي للمملكة العربية ، بنسبة 0.7٪ ، متأثرا بانخفاض 1.2٪ في سهم مصرف الراجحي 1120.SE وتراجع بنسبة 3٪ في سهم الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 4013.SE.

وانخفض خام برنت بمقدار 19 سنتًا ليستقر عند 37.46 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، بعد أن لامس أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 36.64 دولارًا في الجلسة السابقة، بعدما أدى ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 في أوروبا والولايات المتحدة إلى زيادة المخاوف بشأن توقعات استهلاك الوقود.

وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي المتوافق مع الشريعة الإسلامية DISB.DU بنسبة 1.4٪.

وخسر مؤشر أبو ظبي 0.6٪، مع تراجع سهم الدار العقارية 4٪، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الدولة، 0.7٪.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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