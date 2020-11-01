شيفروليه وتويوتا ونيسان ثلاثي صدارة مختلف الماركات التجارية الأكثر مبيعا

شاهندة إبراهيم – حافظ كل من شيفروليه وتويوتا ونيسان على تربعهما في المثلث الذهبي لترتيب مختلف الماركات التجارية الأكثر مبيعًا للسيارات خلال 9 شهور، وفقًا للاحصائيات والأرقام الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.

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واستحوذت شيفروليه الأمريكية على مركز الصدارة بعد أن توقفت مبيعاتها عند مستوى 31 ألف و791 وحدة، مقابل 29 ألف و464 سيارة.

واقتنصت تويوتا اليابانية مركز الوصيف بحجم مبيعات تراكمية وصل إلى16 ألف و945 وحدة، بدلًا من 12 ألف و641 مركبة.

وحافظت نيسان على المركز الثالث بعدما بلغ مجمل مبيعاتها على أساس سنوي 13 ألف و835 وحدة، مقابل 15 ألف و675 سيارة.

وذهب المركز الرابع للعلامة الكورية هيونداي بإجمالي بيع 12 ألف و649 وحدة، بدلًا من 13 ألف و283 سيارة.

وكان المركز الخامس من نصيب رينو التي حققت مبيعات بنحو 10 آلاف و 250 سيارة، مقارنة مع 9 آلاف و810 وحدة.

وحلّت فيات في المركز السادس بعد أن تمكنت من تسويق 8 آلاف و880 وحدة، في مقابل 3 آلاف و16 سيارة، وتلتها إم جي بواقع 8 آلاف و653 مركبة.

وحصلت على المركز الثامن كيا على المركز الثامن بعدما باعت 6 آلاف و850 وحدة، في مقابل 5 آلاف و401 سيارة.

وتمركزت شيري في المركز التاسع بواقع بيع 6 آلاف و90 وحدة، مقارنة مع 2,825 سيارة، وأعقبتها بيجو بعدد وحدات مباعة 5 آلاف و200 مركبة بدلًا من 5 آلاف و479 عربة.

وجاءت في المركز الحادي عشر أوبل بحجم بيع 5 آلاف و144 وحدة، بدلًا من 872 سيارة.

ولحقت كينج لونج بقائمة الماركات التجارية الأكثر مبيعًا على مدار 9 أشهر محققة تحسن متواضع بعد أن باعت 3 آلاف و609 وحدة، في مقابل 3 آلاف 340 عربة.

وحققت العلامات الأخرى مبيعات قُدرت بنحو 22 ألف و 436 وحدة، مقارنة بنحو 23 ألف و500 مركبة.

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