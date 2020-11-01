سوديك: العمومية وافقت على زيادة رأس المال المصدر إلى 1.4 مليار جنيه

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك، في جلستها المنعقدة اليوم على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.396.715 مليار جنيه إلى 1.424.789 مليار جنيه.

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وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الغرض من الزيادة إصدار أسهم الشريحة الرابعة من نظام الإثابة والتحفيز بما يعادل 1% من أسهم سوديك المصدرة حاليا، بالإضافة إلى إصدار أسهم الشريحة الخامسة بما يعادة 1% من الأسهم المصدرة بعد إضافة الرابعة لصالح نظام الإثابة والتحفيز بمبلغ 28.073 مليون جنيه مقسم على 7.018 مليون سهم قيمة كل سهم 4 جنيهات.

ونوهت سوديك أن هذه الزيادة تخصص بالكامل لإصدار الشريحتين الرابعة والخامسة من شرائح نظام الإثابة والتحفيز للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالشركة للمستفيدين من النظام.

ولفتت أن ذلك يأتي من خلال تخصيص أسهم بشروط مميزة والذين تم اختيارهم من قبل لجنة الإشراف القائمة على إدارة نظام الإثابة، ويتم تمويل هذه الأسهم من خلال إحتياطي خاص – علاوة إصدار أسهم.

كما قررت الجمعية العامة العادية للشركة تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة طبقاً لذلك.

وفوضت الجمعية رئيس مجلس الإدارة و / أو العضو المنتدب في التوقيع على عقد تعديل 6 و7 من النظام الأساسي للشركة، وفي اتخاذ كافة الإجراءات وتوقيع كافة الأوراق والمستندات والنماذج الخاصة بزيادة رأس المال المشار إليها أمام جميع الجهات بما فيها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي ولهما الحق في تفويض الغير في هذا الشأن.

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