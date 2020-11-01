مال وأعمال

بايونيرز القابضة تدعو العمومية لمناقشة الموافقة على السير بإجراءات تقسيم الشركة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية في جلسته المنعقدة أول أمس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في الموافقة على السير بإجراءات تقسيم الشركة.

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وأفادت بايونيرز  في بيان للبورصة اليوم، أن العمومية ستنظر التقسيم إلى ثلاث شركات – شركة تختص بقطاع الخدمات المالية ( القاسمة) وشركة تختص بالقطاع العقاري والمقاولات ( منقسمة) وشركة تختص بالقطاع الصناعي ( منقسمة).

كما تناقش العمومية الموافقة على اتخاذ المركز المالي في 31 أكتوبر 2020 أساسا لعملية التقسيم، وتنظر اعتماد نظام الإثابة والتحفيز المعدل.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، قرر في أكتوبر 2019 إعادة هيكلة قطاعية للشركة من خلال تقسيمها بالقيمة الدفترية إلى شركة قاسمة تختص بقطاع الخدمات المالية وشركتين منقسمتين إحداهما تختص بالقطاع العقاري والمقاولات والأخرى تختص بالقطاع الصناعي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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