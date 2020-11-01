وليد جمال الدين: 200 شركة مصدرة لمواد البناء تنتظر صرف مليار جنيه

فاروق يوسف _ قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، إن بعض شركات المجلس ستتوجه نحو مبادرة السداد الفوري، خاصة أن مستحقات المجلس تبلغ نحو مليار جنيه لعدد 200 شركة، مشيرًا إلى أن تزامن الصرف يأتي مع الوضع الحالي للتجارة والاستعدادات للموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا، ما يعطيه أهمية في مساندة للشركات.

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أضاف وليد جمال الدين في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج»، أن مراجعة أوراق الشركات المصدرة، لا بد أن تتم بصورة تتناسب وطبيعة أهداف المبادرة، والتي تتضمن صرف المستحقات كافة بنهاية ديسمبر، خاصة أن هناك نوعًا من التباطؤ في مراجعة مستندات البرامج السابقة، نتج عنه عدم حصول أي شركة على مستحقاتها.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمساندة المصدرين والصناع خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه سيكون هناك انخفاض في صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، وهو أمر متوقع في دول العالم كافة.

تخوفات من انكماش صادرات القطاع جراء تبعات كورونا

وطالب وليد جمال الدين بالمرونة أثناء تنفيذ المبادرة، والابتعاد عن البيروقراطية التي تؤدي إلى تأخر عمليات الصرف، وينتج عنه مشاكل عديدة للشركات.

وارتفعت صادرات مصر من مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية لنحو 3.579 مليار دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2020، في مقابل 2.931 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019 بنمو 22%.

وأوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء، ارتفاع صادرات الحلي والأحجار الكريمة بنسبة 91% خلال الفترة من يناير- يوليو 2020 لتبلغ 2.006 مليار دولار مقابل 1.052 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، والمواد المحجرية والمعدنية بنحو 13% لتسجل 192 مليون دولار مقابل 171 مليون دولار.

وزادت صادرات مصر من الجسور والصهاريج والخزانات والأسلاك والمسامير من الحديد الصب لتبلغ 156 مليون دولار مقابل 94 مليون دولار بنمو 66%، والمواسير بنسبة 1% لتبلغ 3.519 مليون دولار مقارنة بنحو 3.499 مليون دولار.

وانخفضت صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال الـ7 أشهر الأولى من 2020 بنحو 25% لتسجل 80 مليون دولار مقابل 107 ملايين دولار، والرخام والجرانيت بنحو 15% لتبلغ 110 مليون دولار مقابل 129 مليون دولار، والمواد العازلة بنحو 22% لتبلغ 12 مليون دولار مقابل 16 مليون دولار.

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