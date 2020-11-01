انخفاض أسواق الشرق الأوسط تحت ضغط تراجع النفط ومخاطر الانتخابات الأمريكية

بلومبرج – تراجعت معظم الأسهم في الشرق الأوسط حيث قلل المضاربون من تحمل المخاطر قبل الانتخابات الأمريكية، ومع تنامي المخاوف من تزايد عمليات الإغلاق الوبائي وانخفاض أسعار النفط.

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وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.5٪ اعتبارًا من الساعة 11:03 صباحًا، بالتوقيت المحلي، مسجلا أكبر خسارة في المنطقة، يليه تراجع بنسبة 1.2٪ في الكويت.

كما تراجعت المؤشرات في أبو ظبي والرياض ومسقط، بينما ارتفع مؤشر الدوحة.

وتشهد أسواق الشرق الأوسط تراجعا في أسعار النفط ، التي سجلت أكبر انخفاض في سبعة أشهر في أكتوبر، حيث هددت إجراءات الإغلاق المتجددة لاحتواء فيروس كورونا بوقف انتعاش الطلب.

وأغلقت العديد من الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت، يوم الخميس بسبب عطلة، بينما تراجعت المؤشرات في السعودية وقطر.

تتآكل المشاعر أيضًا بسبب القلق من الولايات المتحدة، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدمًا قويًا للديمقراطي جو بايدن. حذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من أن روسيا ستستخدم المعلومات المضللة لمحاولة التدخل في السياسة الأمريكية بغض النظر عمن يفوز في التصويت، لكنها قد تكثف جهودها إذا كانت هناك نتيجة قريبة.

وقال لوسيانو جانيلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع: “الأسواق تنتظر الوضوح”.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “هناك خطر كبير في انتخابات متنازع عليها”.

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