مال وأعمال

انخفاض أسواق الشرق الأوسط تحت ضغط تراجع النفط ومخاطر الانتخابات الأمريكية

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بلومبرج – تراجعت معظم الأسهم في الشرق الأوسط حيث قلل المضاربون من تحمل المخاطر قبل الانتخابات الأمريكية، ومع تنامي المخاوف من تزايد عمليات الإغلاق الوبائي وانخفاض أسعار النفط.

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وانخفض المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.5٪ اعتبارًا من الساعة 11:03 صباحًا، بالتوقيت المحلي، مسجلا أكبر خسارة في المنطقة، يليه تراجع بنسبة 1.2٪ في الكويت.

كما تراجعت المؤشرات في أبو ظبي والرياض ومسقط، بينما ارتفع مؤشر الدوحة.

وتشهد أسواق الشرق الأوسط تراجعا في أسعار النفط ، التي سجلت أكبر انخفاض في سبعة أشهر في أكتوبر، حيث هددت إجراءات الإغلاق المتجددة لاحتواء فيروس بوقف انتعاش الطلب.

وأغلقت العديد من الأسواق الإقليمية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت، يوم الخميس بسبب عطلة، بينما تراجعت المؤشرات في وقطر.

تتآكل المشاعر أيضًا بسبب القلق من الولايات المتحدة، على الرغم من استطلاعات الرأي التي أظهرت تقدمًا قويًا للديمقراطي جو بايدن. حذر مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون من أن روسيا ستستخدم المعلومات المضللة لمحاولة التدخل في السياسة الأمريكية بغض النظر عمن يفوز في التصويت، لكنها قد تكثف جهودها إذا كانت هناك نتيجة قريبة.

وقال لوسيانو جانيلي، رئيس استراتيجية الاستثمار في بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع: “الأسواق تنتظر الوضوح”.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج: “هناك خطر كبير في انتخابات متنازع عليها”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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