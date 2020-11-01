مصر للألومنيوم تتكبد 151 مليون جنيه خسائر في 3 أشهر بانخفاض 45.7%

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رنا ممدوح _ سجلت شركة مصر للألومنيوم تراجعاً في صافي الخسائر خلال الثلاث اشهر المنتهية في سبتمبر الماضي بنسبة 45.7%، لتصل إلى 150.973 مليون جنيه، مقابل 277.810 مليون جنيه بالفترة المناظرة.
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في حين صعدت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، لتصل إلى 2.188.973 مليار جنيه بالربع الأول للعام المالي 2020/2021، مقابل 1.892.567 مليار جنيه بالربع المقارن.
وتراجع مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 236.077 مليون جنيه، مقابل 560.568 مليون جنيه بالفترة المماثلة.
وأرجعت مصر للألومنيوم تكبدها خسائر بالربع الأول للعام المالي 2020 /2021 إلى أربع أسباب، وهم إرتفاع التكلفة في العملية الإنتاجية ( الكهرباء – مدخلات الإنتاج الأخرى) ، بجانب انخفاض السعر الأساسي للمعدن ببورصة المعادن، وأيضاً إغراق السوق المحلي بمنتجات ألومنيوم خارجية ذات تكلفة منخفضة تزامنا مع جائحة كورونا العالمية ( كوفيد 19).
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