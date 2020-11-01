جرانت ثورنتون تحدد القيمة العادلة لسهم أسمنت بورتلاند طرة المصرية عند 7.08 جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، أن جرانت ثورنتون للاستشارات المالية حددت القيمة العادلة لسهم الشركة عند 7.08 جنيه.

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وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد جاء ذلك في ضوء عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت للاستحواذ حتى 100% من اسهم أسمنت بورتلاند طرة المصرية والمنشور بتاريخ 14 اكتوبر الماضي.

وفي ضوء قرار مجلس إدارة الشركة خلال جلستة المنعقدة بتاريخ 6 أكتوبر الماضي والذي بموجبة تم تعيين شركة جرانت ثورنتون للاستشارات المالية كمستشار مالي مستقل لتقييم سهم الشركة بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبعد أن تم استعراض تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة فقد وافق مجلس إدارة الشركة في جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي على تقرير المستشار المالي المستقل.

كما وافق أعضاء مجلس إدارة الشركة غير المرتبطين بمقدم العرض وأطرافة المرتبطة أن عرض الشراء المقدم من شركة السويس للأسمنت على حتى 100% من اسهم الشركة يعد مجزيا.

ووافق أعضاء المجلس على نشر ملخص رأي مجلس الإدارة وملخص رأي المستشار المالي المستقل في عرض الشراء عملا بنص المادة 338 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

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