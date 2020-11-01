الغرف التجارية: محادثات استثمارية بين 281 شركة مصرية وعراقية بمنتدى الأعمال المشترك

استضافت العاصمة العراقية بغداد بقصر الرئاسة فاعليات منتدى الأعمال المصرى العراقي الذى نظمه اتحادات الغرف التجارية من الجانبين بحضور مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري و20 وزيرا من الجانبين تحت شعار معا لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثى.

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وقال المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس اتحاد الغرف المصرية في بيان إن الاتحاد نظم وفدا ضم 81 من كبرى الشركات المصرية فى مجالات الصناعة والتجارة والمقاولات والبنية التحتية من كهرباء وغاز وبترول ومياه وصرف صحى والنقل واللوجيستيات، وبحضور أكثر من 200 من نظرائهم من الشركات العراقية إلى جانب قيادات الهيئات الحكومية المعنية بالتجارة والصناعة والاستثمار والخدمات، ورؤساء اتحادات الصناعات والمقاولات والمستثمرين من الجانبين.

وأضاف العربي أن تشريف رؤساء الوزراء لهذا الحدث هى رسالة واضحة تؤكد الدعم الحكومى الجلى للشراكة مع القطاع الخاص، قاطرة التنمي، كما توضح الدعم السياسى الكامل للعلاقات الاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين.

وأشار إلى أن التكامل العربى هو رغبة شعبية قبل أن تكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربى يجب أن تقيم قواعده دولتينا، على المستوى الثنائى، ثم الإقليمي، لافتا إلى أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة سيهيء المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره فى التنمية.

وتابع أنه تم التحاور بين الجانبين حول مختلف فرص التعاون الاقتصادى المشترك، فى التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة للشعبين، من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية بما يحقق تلك الأهداف، ويلبى الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا فى أوطانهم.

وأشار العربى إلى أنه لابد من سرعة ايجاد اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين أو إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لزيادة حجم التبادل التجارى، والذى سيتنامى مع دخول اتفاقية النقل البرى العابر حيز النفاذ والمفعلة حاليا فى دول الجوار للبلدين والتى ستخفض من تكاليف الشحن.

وأكد العربd أن اتحاد الغرف التجارية سيسعى جاهداً، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية، لترجمة تلك الرؤى الى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرفة عمليات، تتولى الربط بين منتسبينا، لخلق تحالفات للتصنيع المشترك واعادة تاهيل وتشغيل المصانع العراقية المتعطلة بمكونات مصرية، وتنفيذ مشروعات اعادة الاعمار، ولتنمية تجارتنا البينية، وتجاوزها الى تعاون ثلاثى لاسواق دول الجوار ودول إتفاقيات التجارة الحرة.

ومن جانبه قال عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف العراقية، إن هذا الملتقى، بعد ملتقى العام الماضى بالقاهرة بحضور دولة رئيسى الوزراء، هو آلية هامة لطرح مختلف فرص التعاون بين أعضاء الاتحادين، سواء فى التجارة أو الصناعة أو اعادة الإعمار لتحل المنتجات والشركات المصرية مكان شركات الدول الأخرى.

وطرح الزهيرى العديد من المجالات التى يجب العمل عليها من إعادة تأهيل المصانع القائمة إلى إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية إلى الربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، إلى جانب تطوير الموانئ ونقل خبرة مصر التى اشاد بها العالم فى المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها.

وأكد الزهيرى أنه لتحقيق ذلك لابد من توفير الحريات الأربعة لرجال الأعمال، حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال والسلع والخدمات بحرية ويسر، فلابد من منح تأشيرات متعددة طويلة الأمد لرجال الأعمال، ولابد من فتح فروع للبنوك الوطنية الخاصة فى الجانبين، ولابد من إعادة تفعيل اتفاقية التيسير العربية على المستوى الثنائى لإعفاء منتجات البلدين من الجمارك.

ومن جانبه قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن المنتدى شهد العديد من المناقشات والكلمات الهامة التي تم إلقائها من رئيسي اتحادي الغرف ثم علاء الجابوري، وزير التجارة العراقي، نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، ثم كلمات مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر.

وأضاف أن المناقشات تناولت مشاريع الكهرباء والبترول والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة والاستثمار، لافتا إلى أن الاتحادين نظما على هامش المنتدى مئات اللقاءات الثنائية سواء بين الشركات من الجانبين أبين الشركات والجهات الحكومية المعنية بمشاريع إعادة الإعمار.

وتابع أن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد وجه بإنشاء وحدة بالاتحاد تحصر مشاريع إعادة الإعمار التى سيتم طرحها وآليات التمويل المتاحة من البنوك زالصناديق الإنمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية.

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