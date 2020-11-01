وصايا المصدرين للاستفادة من مبادرة السداد النقدي

فاروق يوسف _ تستعد الشركات المصدرة لتجهيز مستنداتها للانضمام إلى مبادرة السداد الفوري التي أطلقتها وزارة المالية مؤخرًا، ويتزامن ذلك مع ظهور بعض التخوفات لدى المصدرين سواء من آليات تطبيق المبادرة، أو من تبعات الموجة الثانية الخاصة بتفشي فيروس كورونا عالميًّا.

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ووفق ما تناقشه جريدة «دوت الخليج» في هذا الملف مع المصدرين، فإن تلك التخوفات تتمثل في عوامل داخلية كتباطؤ مراجعة الأوراق، أو البيروقراطية في آليات التطبيق، الأمر الذي من المحتمل أن ينتج عنه تأخر في عمليات الصرف، وهناك أيضًا عوامل خارجية منها الإغلاق التام في بعض الدول نتيجة الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيؤدي إلى انكماش حركة التجارة والصادرات.

ويوصي المصدرون بالالتزام بالجدية والشفافية في مبادرة السداد الفوري، واتخاذ إجراءات استباقية على الصعيد الاقتصادي، في حالة استمرار حدة موجة كورونا الثانية.

وتبدأ وزارة المالية، اعتبارًا من اليوم الأحد، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد نسبته 15%، بدلًا من سدادها على أقساط على 4 أو 5 سنوات.

وكشفت نشرة دوت الخليج الأسبوع الماضي أن صندوق دعم الصادرات رصد أكثر من 4 مليارات جنيه لمبادرة السداد الفوري، وفق الاتفاق مع وزارة المالية، وأن القيمة التي تم تخصيصها سيتم زيادتها تدريجيًّا خلال شهر ديسمبر وفق عدد الطلبات التي سيتم التقدم بها.

وقالت مصادر إن الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية سيبدأ في فحص الطلبات بدءًا من اليوم الثاني لتلقيها، وذلك للإسراع في صرف المستحقات للشركات، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يتم وضع جدول زمني لتنفيذ الآلية، إلا أن الوزارة تسعى إلى غلق الملف قبل نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هذه المبادرة ستساهم في توفير سيولة نقدية تُمكِّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة في ظل أزمة «كورونا»، على النحو الذي يتسق مع التوجيهات الرئاسية، بمساندة الشركات المصدرة، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتراكمة؛ لدعم قطاعي الصناعة والتصدير.

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ولفت وزير المالية إلى أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على 3 سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

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