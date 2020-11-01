البورصة تقلص خسائرها بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين و EGX30 يفقد 0.43%

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية خسائرها في منتصف تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المصريين.

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وتداول المؤشر الرئيسي عند مستوى 10469 نقطة، مسجلا تراجعاً بنسبة 0.43%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.16%، ليتداول عند مستوى 60.95 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.44%، و 0.5% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 493.324 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 16906 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 92 شركة مقابل ارتفاع 50 في حين لم تتغير أسعار 25.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب وسجلوا صافي بقيمة 1.855 مليون جنيه، منها 1.034 مليون جنيه للمؤسسات، و821.159 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 1.183 مليون جنيه، منها 589.405 ألف جنيه للأفراد، و593.675 ألف جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.038 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 31.162 مليون جنيه، مقابل 28.124 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.61%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.26%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 8.52%.

في حين تصدر سهم بنك التعمير والإسكان قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.15%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 5.98%، ثم سهم المالية والصناعية المصرية بنسبة 5.38%.

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