_ قالت وكالة أنباء الإمارات، إن الحكومة الإماراتبة وافقت على ميزانية حجمها 58 مليار درهم (15.8 مليار دولار) للعام القادم. اضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج كانت الميزانية الاتحادية 61.35 مليار درهم للعام 2020. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حكومة الإمارات توافق على الميزانية الاتحادية لعام 2021 بقيمة 58 مليار درهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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