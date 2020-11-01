البنك الأهلي يطرح ماكينات ATM لسحب فئات النقدية الصغيرة لأول مرة في مصر

دوت الخليج – أطلق البنك الأهلي المصري، خدمة جديدة تقدم لأول مرة في القطاع المصرفي في مصر، تتيح تعامل بعض ماكينات الصراف الآلي بالفئات النقدية الصغيرة.

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وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف من إطلاق الخدمة الجديدة تعزيز الشمول المالي الذي يعد من أهم أولويات البنك، وذلك من خلال خدمة شريحة هامة من العملاء التي تتعامل بتلك الفئات الصغيرة من النقدية، حيث تتيح الخدمة التيسير على هؤلاء العملاء في الحصول على احتياجاتهم المالية بدقة لتلبية متطلبات حياتهم اليومية.

وأضاف أبو الفتوح، في بيان اليوم الأحد، أن البنك يسعي دائما لتنويع خدماته ومنتجاته حيث يضع نصب أعينه كافة شرائح العملاء الذين يخدمهم والتي تمثل مختلف فئات وشرائح المجتمع المصري، خاصة أن غالبية أصحاب المعاشات أو العملاء ممن يتم تحويل مرتباتهم هم عملاء لبنك أهل مصر وهو ما دفع القائمين على دراسة تلك الخدمة إلى اتخاذ إجراءات جديدة للتيسير عليهم.

من جهتها أوضحت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن الخدمة يتيحها البنك كمرحلة أولى بماكينات الصراف الآلي المتواجدة داخل بعض فروع ومقار البنك بالقاهرة.

داليا الباز: تسهم في تخفيف الازدحام بصالات الفروع في فترات صرف المعاشات والمرتبات

وتابعت: سيتم إتاحة الخدمة في كل من مبنى البنك بالتجمع الخامس، مبنى البرج، الفرع الرئيسي، فرع شارع 9 بالمقطم، زهراء عين شمس، الحي الثاني بالشروق، المركز الأوليمبي بالمعادي، الجولف سيتي بالعبور، الموسكي، الحمزاوي، العباسية، الزمالك، رابعة العدوية، تريومف الإلكتروني، العروبة، القاهرة الجديدة الإلكتروني، حلوان، 6 أكتوبر، المنطقة الصناعية، النيل، العمرانية، الهرم، سوريا.

وفي الإسكندرية: فرع الشلالات، وسط الإسكندرية، الإقبال، باكوس، برج العرب، المنتزه، رشدي وزيزينيا، وفي البحيرة من خلال فرع كفر الدوار، وفي الشرقية بفرع الزقازيق، وفرع ميت غمر بالدقهلية، وببني سويف من خلال فرعي بني سويف ومحافظة بني سويف، وكذا بفروع دمياط، سوهاج ، أسوان، ومرسى مطروح.

وقالت الباز، إن البنك يخطط مستقبلا في المراحل التالية التوسع في الماكينات التي تتيح تلك الخدمة وفقا لخطة الانتشار المحددة.

ولفتت إلى أن الخدمة تمكن العميل من السحب بفئات 20،10،5 جنيه وذلك بحد أقصى 1000 جنيه في المرة الواحدة، مؤكدة على أن تلك الخطوة الهامة ستقلل من الضغط على الفروع للسحب النقدي من الشبابيك وهو ما سيقلل بالتبعية من الازدحام داخل صالات الفروع خاصة في فترات صرف المرتبات والمعاشات لمختلف جهات الدولة.

وأكدت الباز، أن الكوادر المختصة في البنك ستستمر في تقييم الخدمة في مراحلها الأولى ودراسة مزيد من الإجراءات التي يمكن إضافتها لتحقيق استفادة افضل لعملاء البنك.

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