السيسي يوجه بتوفير مواد الإنتاج لمدينة دمياط للأثاث لتصبح مركز متكامل ومنظم لصناعة الموبيليا

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، وأسامة عبد المنعم صالح رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للأثاث.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة “مستجدات مدينة دمياط للأثاث، وتطوير صناعة الأثاث في مصر”

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في توفير كافة مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وأخشاب وآلات ومعدات حديثة لمدينة دمياط للاثاث لتصبح مركز متكامل ومتخصص في صناعة الأثاث في اطار مؤسسي منظم وفق أرقي التصميمات العالمية الحديثة وخطوط الإنتاج المتطورة، وذلك لتلبية الاحتياج المحلي داخل مصر، وفتح آفاق تصدير الأثاث إلى المحيط الجغرافى الإفريقى والعربى، وهو الأمر الذي يدعم الفرص الاستثمارية للمدينة ويعزز الطابع الصناعي المتخصص لصناعة الأثاث في محافظة دمياط ويوفر المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لابناء المحافظة.

وقد اطلع السيسي في هذا الإطار على خطة عمل محافظة دمياط لتنمية صناعة الأثاث بها، والوضع الحالي لمدينة دمياط للاثاث وما تحتويه من منطقة صناعية ومجمع صناعات تكميلية والورش بمختلف انواعها واحجامها، والهناجر ومجمعات المعارض والخدمات.

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