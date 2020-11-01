تحالف 5 بنوك يرتب تمويلا بقيمة 650 مليون جنيه لشركة فيتو فارم لإنشاء مصنع أدوية

دوت الخليج – شارك تحالف مصرفي يضم 5 بنوك هم: التعمير والإسكان، والمصري لتنمية الصادرات، والعقاري المصري العربي، والتنمية الصناعية وقناة السويس، في ترتيب قرض مشترك، بقيمة 650 مليون جنيه، لصالح شركة فيتو فارم انترناشونال للأدوية والكيماويات، لإنشاء مصنع أدوية بمدينة برج العرب.

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وأعلن بنك التعمير والإسكان، في بيان قبل قليل، عن مشاركته بحصة تمويلية 120 مليون جنيه، ضمن التحالف المصرفي لتمويل صناعة الدواء المصرية، من خلال المساهمة في انشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب.

حسن غانم: 120 مليون جنيه حصة التعمير والإسكان.. وخطة للتوسع في قروض الشركات

وقال حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن أجل التمويل يبلغ 7 سنوات، في حين تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 1.1 مليار جنيه.

وأكد غانم، حرص البنك على دعم الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية من خلال توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف غانم، أن صناعة الأدوية تعد من أهم الصناعات الحيوية بالاقتصاد المصري مما يسهم في سرعة توفير الدواء والتوسع في إنتاج الأدوية البيولوجية تماشيا مع الاتجاه العالمي لإنتاج هذا النوع من الأدوية والتي يتم الاعتماد في توفيرها حاليا على الاستيراد، مما يسهم في تخفيف الضغط على موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى تصنيع منتجات جديدة لم يتم طرحها من قبل بالسوق المصرية كالحقن المجهزة مسبقا.

وأشار غانم، إلى أن عقد التمويل المشترك لصالح شركة فيتو فارم انترناشيونال للأدوية والكيماويات، الذي يستهدف المساهمة في التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء مصنع للأدوية بمدينة برج العرب سيتضمن وحدتي إنتاج تتخصص الأولى في إنتاج الأدوية الصيدلانية والمستحضرات الطبية، بينما تتخصص الوحدة الثانية في إنتاج الأدوية البيولوجية.

وأكد غانم، استهداف مصرفه خلال المرحلة المقبلة، التوسع في قروض الشركات لتشجيع الاستثمارات القومية وتلبية الاحتياجات التمويلية خاصة للقطاعات الأكثر تأثيرا في نمو الاقتصاد.

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