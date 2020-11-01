البورصة تتراجع إلى 10456 نقطة بانخفاض 0.56% بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.56%، وأغلق عند مستوى 10456 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.05% وأغلق عند مستوى 61.02 جنيه.

وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.88%، و0.91% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 911.025 مليون جنيه على 180 شركة من خلال 32.097 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 112 شركة مقابل ارتفاع 51 في حين لم تتغير أسعار 17.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 32.005 مليون جنيه، منها 26.015 مليون جنيه للمؤسسات، و5.989 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 2.531 مليون جنيه، منها 1.459 مليون جنيه للأفراد، و1.072 مليون جنيه للمؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 34.536 مليون جنيه، منها 21.267 مليون جنيه للأفراد، و13.269 مليون جنيه للمؤسسات.

واستحوذ المصريون على نسبة87.21% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على5.58% والعرب على 7.21% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 19.51% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 80.48%.

وتصدر سهم مصر للزيوت والصابون قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.93%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.61%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.30%.

في حين تصدر سهم بنك التعمير والإسكان قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.15%، تلاه سهم القاهرة للإسكان والتعمير بنسبة 5.89%، ثم سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 5.61%.

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