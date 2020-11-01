المنصور للسيارات ترفع أسعار MG 5 حتى 3 آلاف جنيه

شاهندة إبراهيم – أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري للعلامات التجارية شيفروليه وإم جي وأوبل، عن زيادة سعرية تراوحت بين 2000 إلى 3000 جنيه على السيارة الصينية MG 5.

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ووفقًا للقائمة السعرية الجديدة، باتت الفئة الأولى من السيارة إم جي 5 تقدم بسعر 216 ألفا و990 جنيه، في مقابل 214 ألفا و990 جنيه.

وجاءت الفئة الثانية بنحو 236 ألفا و990 جنيه، مقارنة بنحو 234 ألفا و990 جنيه.

أما الفئة الأعلى تجهيزًا تُباع بسعر جديد 252 ألفا و990 جنيه، بدلًا من 249 ألفا و990 جنيه.

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