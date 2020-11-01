الدولار يواصل الاستقرار قرب مستوى 15.75 جنيه للبيع

شاهندة إبراهيم – خيم الاستقرار على سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد، لدى أغلب بنوك القطاع المصرفي.

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وسجل المتوسط المرجح لسعر الدولار المعلن من قبل البنك المركزي المصري ارتفاعا طفيفا للغاية، ليبلغ نحو 15.6569 جنيه للشراء و 15.7569 جنيه للبيع اليوم الأحد، في مقابل 15.6561جنيه للشراء و15.7561جنيه للبيع الأربعاء الماضي، آخر يوم للتعاملات قبيل إجازة المولد النبوي الشريف.

وعلى صعيد أسعار صرف الدولار على شاشات البنوك اليوم، ظل الأخضر محافظًا على مستواه عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، في كل من: الأهلي المصري ومصر وبلوم والتجاري الدولي والإسكندرية والعربي الإفريقي الدولي.

كما ثبت الدولار عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع، في بنوك: عوده وقناة السويس والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان وإتش إس بي سي، دون أي تغيير عن مستويات الأربعاء الماضي.

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