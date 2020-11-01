السيسي يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية ويشدد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا

دوت الخليج – أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية، بعد ظهر اليوم، لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفقد، خلال جولته: حي البنوك، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، إلى جانب عدد من القطاعات والاحياء السكنية، وكذلك الحي الحكومي، والذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وغيرها من مؤسسات الدولة.

وقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مراعاة الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا حفاظا علي سلامة العاملين كافة.

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