السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي التعاون في مواجهة التعصب والفكر المتطرف

دوت الخليج – تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الاتصال تناول بالاساس بحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضاري بين الأديان.

وأكد ميشيل تعويل الجانب الأوروبي بشكل أساسي علي دور مصر الذي يتسم بالاتزان والحكمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوي الداخلي، بل في المحيط الإقليمي لمصر التي أصبحت نموذجا مستنيرا يحتذى به في تفعيل مبادرات التعايش السلمي وتحقيق السلام والتعاون البناء بين الشعوب.

ومن جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مصر من واقع مسؤوليتها، وبثقلها الحضاري، ومن خلال مؤسساتها الدينية العريقة وفِي مقدمتها الازهر الشريف لن تدخر جهدا في الاستمرار بالاضطلاع بدورها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، ومع جميع دول العالم للعمل علي نشر قيم الاعتدال والتسـامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف، وذلك من أجل الشعوب كافة والإنسانية جمعاء، وأن مصر ستستمر في تقديم خبرتها وإمكانيتها في هذا المجال لتحقيق هذا الهدف المنشود.

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