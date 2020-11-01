مصر تطرح رؤيتها لآلية استكمال مفاوضات سد النهضة في اجتماع لوزراء المياه

دوت الخليج – ذكرت وزارة الموارد المائية والري أن وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، اجتمعوا اليوم بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

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وتناولت الوفود من الدول الثلاث طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة القادمة، وأكدت مصر خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.

وبحسب البيان، فستعقد جلسة غدا بحضور خبيرين (فني وقانوني) من كل دولة لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة، ومناقشة جميع الأطروحات من الدول الثلاث على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسة للوزراء بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر.

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