إصابات كورونا في أوروبا تبلغ عتبة 10 ملايين حالة

سكاي نيوز عربية – تفيد إحصاءات بأن عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 زاد إلى مثليه في أوروبا في خمسة أسابيع لتبلغ القارة اليوم الأحد مستوى العشر ملايين حالة.

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وفي الشهر الماضي سجلت آسيا وأمريكا اللاتينية معا عشرة ملايين حالة وسجلت الولايات المتحدة وحدها تسعة ملايين وفقا لتحليلات .

وتمثل أوروبا التي تقطنها، نسبة 10% من سكان العالم، نحو 22% من إجمالي عدد الإصابات بالمرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا في العالم.

وسجلت القارة، التي شهدت 269 ألف حالة وفاة، نسبة 23% من الإجمالي العالمي للوفيات المرتبطة بالجائحة البالغ نحو 1.2 مليون.

ووسط ارتفاع الإصابات أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إجراءات عزل عام، على الأقل للشهر المقبل، تضاهي في شدتها القيود التيفُرضت في مارس وأبريل.

وفرضت البرتغال إجراءات عزل جزئية في حين تشدد إيطاليا وإسبانيا القيود.

وتشير حسابات إلى أن أوروبا سجلت أكثر من 1.6 مليون حالة إصابة جديدة في الأيام السبعة الماضية أي نحو نصف 3.3 مليون حالة سجلت في العالم كله.

كما شهدت 16100 وفاة بالمرض بزيادة بنسبة 44% عن الأسبوع السابق.

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