مال وأعمال

مدير الصحة العالمية يخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بكورونا

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سبوتنيك نيوز _ قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه سيخضع للحجر الصحي بعد مخالطة مصاب بفيروس المستجد.

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وقال جيبريسوس ، أمس الأحد، إنه خالط شخصا كان مصابا بفيروس كورونا لكنه أكد أنه على ما يُرام ولم تظهر عليه أية أعراض.

وقال جيبريسوس على تويتر “تبين أنني خالطت شخصا أظهرت الفحوص أصابته بمرض كوفيد-19. إنني على ما يرام وبلا أعراض لكنني سأخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة وسأعمل من المنزل”.

في سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام بريطانية في وقت متأخر، يوم الأحد، نقلا عن مصادر بقصر كينزنجتون أن الأمير وليام أصيب بفيروس كورونا في أبريل وذلك في وقت مقارب لتاريخ إصابة والده الأمير تشارلز بنفس العدوى.

وقالت صحيفة ذا صن إن وليام، حفيد الملكة إليزابيث والثاني في الترتيب لولاية العرش، أبقى إصابته سرا لأنه لم يرغب في إثارة قلق البلاد، ونقلت الصحيفة عن وليام قوله لمراقب خلال لقاء “تحدث أمور مهمة ولم أرغب في إثارة قلق أحد”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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