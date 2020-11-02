رنا ممدوح _ أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، أنه حصل على قرض بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من صندوق GGF – Green for growth fund- . إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن الهدف من القرض هو تمويل العملاء بالقطاعات المختلفة في مجالات ترشيد وتوفير استهلاك الطاقة. اضغط لتحميل العدد السادس والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البنك المصري لتنمية الصادرات يحصل على قرض بقيمة 15 مليون دولار من صندوق GGF على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.