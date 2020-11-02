مال وأعمال

برايم القابضة تتلقى خطاب باستقالة شركة صميم المالية من عضوية مجلس الإدارة

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رنا ممدوح  _ أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أنها تلقت بنهاية يوم عمل أمس خطاباً من صميم المالية للاستثمارات وتقدمت من خلال بالاستقالة من عضوية مجلس إدارة الشركة.

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وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، ان صميم المالية أرجعت سبب الاستقالة لإنتفاء الصفة كمساهم بالشركة.

وسيتم عرض الخطاب على مجلس إدارة الشركة باجتماعة القادم لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

الجدير بالذكر، أن شركة صميم المالية للاستثمارات باعت أغلب حصتها في شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية في 11 أكتوبر الماضي لتصل نسبتها إلى 0.00001% بدلا من 25.62%.

باعت صميم المالية للاستثمارات عدد 89.684 مليون سهم من أسهم برايم القابضة ، بقيمة إجمالية 105.827 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 1.18 جنيه للسهم الواحد، وقامت بايونيرز لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وبلغت نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم كالآتي:صميم كابيتال 2.28%.، محمد فواز بن عبدا لغني البشرى 20.54%.، و رفيق الفهد 2.8%

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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