نمو النشاط الصناعي التركي في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي

_ أظهر مسح يوم الاثنين نمو القطاع الصناعي التركي في أكتوبر للشهر الخامس على التوالي، إذ شهدت طلبيات التوريد والإنتاج زيادات قوية بفضل تعافي الطلب.

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وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 53.9 في أكتوبرمن 52.8 في سبتمبر، بحسب بيانات المسح المقدمة من غرفة صناعة إسطنبول وآي.إتش.إس ماركت، ليظل فوق مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وتسارع معدل خلق الوظائف ليسجل أقوى وتيرة في نحو ثلاث سنوات، إذ تتوسع الشركات في أحجام الإنتاج لمواكبة الطلبيات الجديدة.

وتراجعت مخزونات مستلزمات الإنتاج نظرا لاستعمالها في العملية التصنيعية وبسبب صعوبات في تدبير المواد، حيث أشارت الشركات إلى تأخيرات في عمل سلاسل الإمداد عند استيراد المدخلات من الخارج.

لوحظ أيضا زيادات قوية في تكاليف مستلزمات التصنيع وأسعار المنتجات بسبب تراجع الليرة التركية في أكتوبر.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاديات في آي.إتش.إس ماركت، “واصلت الشركات زيادة مستويات التوظيف لدعم الإنتاج، مما ينبئ بحالة من الثقة في أن التعافي مستدام. في الواقع، أصبحت آي.إتش.سي ماركت تتوقع تراجع الإنتاج الصناعي ما لا يزيد على 0.8 بالمئة على مدار 2020.

“هذه الصورة الإيجابية تأتي رغم الأداء الضعيف للعملة والذي يتسبب في تنامي الضغوط التضخمية.”

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