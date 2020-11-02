يوتوبيا للاستثمار تحقق 3.2 مليون جنيه أرباح في 9 أشهر بارتفاع 71.3%

رنا ممدوح _ حققت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي، نمو في صافي الأرباح بنسبة 71.3%، لتصل إلى 3.213 مليون جنيه في أول تسعة اشعر من العام الجاري، مقابل 1.875 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

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وصعدت صافي إيرادات العمليات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، إلى 8.873 مليون جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 4395 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعد مجمل ربح النشاط خلال نفس الفترة إلى 4.239 مليون جنيه، مقابل 2.678 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت صافي تكلفة العمليات مبلغ 4.633 مليون جنيه وذلك بأول تسعة أشهر من العام الجاري مقابل 1.716 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 1.07 جنيه مقابل 0.63 جنيه بالفترة المماثلة.

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