سيدي كرير للبتروكيماويات تتكبد 75 مليون جنيه خسائر في 9 أشهر

رنا ممدوح _ تحولت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات إلى الخسارة في أول تسعة اشهر من العام الجاري مسجلة صافي بمبلغ 75 مليون جنيه، مقابل 521 مليون جنيه صافي أرباح بالفترة المناظرة.

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وانخفضت الإيرادات وفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، بنسبة 38.48% لتصل إلى 2.417 مليار جنيه خلال الفترة يناير – سبتمبر 2020، مقابل 3.929 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وتراجع مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 52 مليون جنيه، مقابل 791 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

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