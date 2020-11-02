البورصة تصعد 0.13% في مستهل التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على صعود جماعي، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.13%، ليتداول عند مستوى 10470 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني تراجعاً هامشياً بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 61.01 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.5%، و0.4% على التوالي.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 28.086 مليون جنيه على 92 شركة من خلال 1224 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 31 شركة مقابل تراجع 18 في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 2.030 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.740 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 2.043 مليون جنيه، مقابل 302.542 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 290.165 ألف جنيه، بدفع من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 839.119 ألف جنيه مقابل 548.954 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سهم النصر للملابس والمنسوجات- كابو بنسبة 6.66%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.76%.

في حين تصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 5.41%، تلاه سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 4.28%، ثم سهم الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بنسبة 4%.

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