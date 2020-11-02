كونتكت تطلق موقعها الإلكتروني بعد التحديث وتعيد هيكلة مجموعة من المنتجات والخدمات

أعلنت شركة كونتكت للتمويل، إحدى شركات مجموعة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، إستراتيجيتها التسويقية المتكاملة نحو التحول الرقمي وتطوير علامتها التجارية.

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وأوضحت الشركة في بيانها، أنها أطلقت موقعها التفاعلي بعد التحديث إلى جانب إعادة هيكلة مجموعة منتجاتها وخدماتها لتعزيز تواجدها في القطاع المالي غير المصرفي.

وتضم حافظة كونتكت ثمانية منتجات مبتكرة تهدف لتلبية متطلبات واحتياجات عملائها من الشركات والأفراد، وهي تمويل السيارات، وتمويل الشاحنات، والوساطة التأمينية، والمنتجات الاستهلاكية، والتشطيب المنزلي والتمويل العقاري، بالإضافة إلى التمويل التجاري من خلال التأجير التمويلي والتخصيم.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ثروة كابيتال القابضة، إن التركيز على تسهيل توفير احتياجات العميل والتطور الرقمي يأتي على رأس أولويات إستراتيجية ورؤية شركة كونتكت، مشيراً إلى أن تطوير القطاع المالي غير المصرفي عن طريق توفير حلول متكاملة – قائمة على الأخذ في الاعتبار احتياجات العميل – من خلال مختلف قنوات الاتصال الرقمي، يبلور أداء الشركة الفاعل في تمويل احتياجات العملاء.

وأضاف زعتر، أن كونتكت تعمل في السوق منذ عشرين عاماً وهي أول شركة تحصل على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، كان لا بد أن نكون أقرب إلى عملائنا لتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم من تمويل السيارات أوالمنازل أو المشاريع أو حتى التسوق أو توفير الخدمات التأمينية.

وأشار إلى أن كونتكت تعاونت مؤخرًا مع إحدى منصات الدفع الإلكتروني لتعزيز مساهمتها في الشمول المالي وتخفيف الأعباء المالية عن كل مصري.

ومن جانبها، أكدت الأستاذة ياسمينا فهمي، مدير عام التسويق والتحول الرقمي بمجموعة ثروة كابيتال القابضة، أن التحول الرقمي هو حجر الأساس في اقتصاد اليوم، ووسائل وقنوات التواصل الرقمية هي أهم سُبُل مساعدة الشركات والأفراد حالياً أكثر من أي وقت مضى في ظل الظروف الحالية.

أضافت أن تبني التحول الرقمي والارتقاء بالقطاع المالي غير المصرفي، مع فتح آفاق مالية جديدة للعملاء لتحقيق طموحاتهم وتلبية احتياجاتهم، كانت هي الدافع وراء تطوير العلامة التجارية لمنتجاتنا.

وقالت إن شبكة العملاء تضم أكثر من 2500 تاجر سيارات و تجار سلع استهلاكية ونوادي رياضية، ونجحت كونتكت في توفير خدماتها وحلولها المبتكرة في 24 فرعاً و التي تخدم مختلف محافظات مصر.

وقامت كونتكت بتطوير العلامات التجارية لمنتجاتها وإعادة إطلاق موقعها بشكل مبتكر لتقديم خدماتها المالية بشكل أفضل وأيسر، وتحسين طرق التواصل مع العملاء، وتعزيز رضاء عملائها، مما يساهم بشكل أكبر في دفع عجلة نمو الاقتصاد المصري.

وتابعت ياسمينا، نسعى إلى الوصول إلى أكبرعدد ممكن من المستفيدين من خلال تزويدهم بجهة واحدة للتمويل المتكامل، حيث يضم موقعنا الإلكتروني جميع المنتجات تحت مظلة واحدة متطورة لتوفير تجربة رقمية متميزة، مدعومة ببرنامج التواصل والرد الآلي لمساعدة العملاء في توفير الخدمات والحلول التمويلية المناسبة لهم و تحقيق الرضاء التام لعملائنا.

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