_ قالت حكومة الإمارات على تويتر يوم الاثنين إن مجلس الوزراء يخطط لإنفاق 26.04 مليار درهم (7.09 مليار دولار) على مشاريع التنمية الاجتماعية في إطار ميزانية 2021. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج تتضمن الميزانية 21.3 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية و3.93 مليار درهم للمشاريع الاتحادية. كانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أوردت يوم الأحد أن ميزانية 2021 ستبلغ 58 مليار درهم. اضغط لتحميل العدد السادس والستون من نشرة دوت الخليج خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإمارات تنفق نحو 7 مليارات دولار على المشاريع الاجتماعية في 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.