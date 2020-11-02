مشتريات المصريين والعرب ترفع مكاسب البورصة إلى 0.45% بمنتصف التعاملات

رنا ممدوح _ واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين والعرب.

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وصعد المؤشر الرئيسيEGX30 بنسبة 0.45%، ليتداول عند مستوى 10503 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعاً بنسبة 0.62%، ليتداول عند مستوى 61.4 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.61%، و 0.53% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 451.884 مليون جنيه على 154 شركة من خلال 16283 عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 86 شركة مقابل تراجع 44 في حين لم تتغير أسعار 24.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 20.661 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 20.838 مليون جنيه، مقابل 177.756 ألف جنيه صافي شراء بقيمة من الأفراد.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 15.107 مليون جنيه، بدعم من الافراد التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 19.274 مليون جنيه، مقابل 4.166 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 5.553 مليون جنيه، منها 3.721 مليون جنيه للأفراد، و1.831 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية لاستصلاح الاراضي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.98%، تلاه سماد مصر -ايجيفرت بنسبة 8.95%، ثم سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.48%.

في حين تصدر سهم القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.56%، تلاه سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 5.93%، ثم سهم جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 5.35%.

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