بنك جولدمان ساكس يخفض توقعاته لنمو أوروبا في الربع الرابع 2020

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سي إن بي سي _ خفض بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس بشدة توقعاته الاقتصادية لأوروبا في الربع الرابع من العام بعدما دفعت قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 دولا رئيسية إلى إعلان إغلاقات جزئية في نوفمبر.
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وقال البنك إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو 2.3% في الربع الرابع، في تعديل كبير لتوقعه السابق الذي كان لنمو 2.2%.
وخفض توقعاته لنمو الناتج الإجمالي في بريطانيا إلى -2.4% من توقع سابق لنمو 3.6%.
وكتب اقتصاديو جولدمان ساكس في مذكرة إلى العملاء “نتوقع أن تستمر القيود الجديدة لثلاثة أشهر قبل رفعها تدريجيا بدءا من فبراير “.
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